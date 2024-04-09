Поворот не туда. Как Барселона упустила Мбаппе ради хрусталя

Имя и фамилия Килиана Мбаппе не сходит с болельщицких уст. Похоже, вскоре мы таки увидим француза в новых цветах – если Луис Энрике открыто комментирует уход подопечного, то куда дальше?.. Флорентино Перес готовится к горячему лету и в случае договоренности с вингером, пожалуй, надолго отодвинет "Барселону" на задний план – все же, когда приезжают звезды подобного масштаба, общая погода в чемпионате в корне меняется.

Не верите? Менеджменту "сливочных" хватило покупки Джуда Беллингема, чтобы обозначить амбиции и подтвердить их на практике – почти нет сомнений, что мадридцы "закроют" текущий сезон Примеры в свою пользу. А теперь представьте, что будет твориться, когда на "Сантьяго Бернабеу" презентуют Мбаппе.

Готовы поспорить, сторонники "сине-гранатовых" будут кусать локти – нет, не от зависти. Больше смущает упущенная возможность – в свое время Килиан мог составить компанию Месси и Суаресу, однако правление сделало роковой выбор.

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События 3-го августа 2017-го всколыхнули весь спортивный мир. Неймар "выкупил" себя за 222 миллиона евро, был представлен на "Парк де Пренс" и этим жестом оставил "Барселону" в дураках. Бесспорно, "кулес" получили фантастическую сумму, о которой и мечтать нечего, но это было сделано настолько вызывающе, будто хозяин небрежно швырнул собаке обглоданную кость. "Вот наши катарские деньги, берите их и не сопротивляйтесь", - воображение рисовало примерно такой сценарий.

Поступок "ПСЖ" наталкивал на различные аналогии: сразу вспомнилось, как в начале нулевых Флорентино Перес хитростью вытащил Луиша Фигу. Тогда "Барселона" также существенно обогатилась, однако не сумела правильно распорядиться средствами, провалила трансферную кампанию и в конце концов попала в долговременную стагнацию. Оценивая это в 2024-м, забавно видеть кучу аналогий – Неймар уже успел отправиться к саудитам, а на "Камп Ноу" до сих пор разбираются с последствиями. Которые бы, возможно, как раз нивелировал Мбаппе.

Так вот: с одной стороны у вас на руках целое состояние, а с другой – имиджевая брешь размером с Каталонию. Только ленивый не тыкал пальцем в Хосепа Бартомеу, и президент, как показала дальнейшая практика, не справился с эмоциями. Требовалось срочно ответить громким подписанием взамен, и в клубе решили сделать ставку на Усмана Дембеле. Почему?

Никто не говорит, что нападающий "Боруссии" не произвел хорошее впечатление – в течение розыгрыша 2016/17 он принял участие в 49-ти матчах, забил 10 мячей и отдал 21 результативную передачу. 20-летний, разноплановый, перспективный – красота. Единственное, что смущало, так это вспыльчивый характер и ценник, выставленный непосредственно немцами – со всеми дополнениями, прописанными в контракте, сумма составила 135 миллионов. Немного неадекватно, но как выкрутиться иначе? Любой среди потенциальных продавцов требовал немало, ведь знал, что "Барселона" не просто может, а вынуждена заплатить.

И вот на горизонте внезапно вырисовался вариант с Мбаппе, причем становился все более четким. Вот что рассказал бывший директор Хавьер Бордас: "Если бы я принимал решение, Мбаппе выступал бы за "Барсу". Когда за Неймара заплатили 222 миллиона евро, у нас были деньги, чтобы подписать француза. Но руководство выбрало Дембеле. Я предпочитал Мбаппе, он мог перейти в "Барсу". На мгновение я даже подумал, что мы это сделали. Позвонил агент Хосеп Мария Мингелла и сообщил, что Килиан доступен для сделки. Я поговорил с Бартомеу, он сказал изучить игрока. Затем я позвонил отцу Мбаппе, который заверил меня, что они не собираются переходить в "Реал", потому что там Криштиану Роналду, Карим Бензема и Гарет Бэйл. Он отметил, что взамен Мбаппе может перейти в "Барсу", ведь ушел Неймар. В частности президент "Монако" хотел, чтобы Килиан направился в "Барселону", чтобы не усиливать прямого конкурента – "ПСЖ". Его можно было купить за 100 миллионов евро, плюс бонусы. Почему остановились на Дембеле? Руководство объясняло это тем, что Мбаппе играет сам на себя, Дембеле же – на команду. Клуб хотел вингера вместо форварда".

И это несколько смехотворно. Мбаппе – не командный игрок? Хорошо, снова поднимаем статистику сезона 2016/17: воспитанник "Монако" появился в 44-х поединках и наработал на 26+14 по системе "гол плюс пас". В то же время нельзя сказать, что нападающий уже тогда считался звездой, чтобы диктовать условия – наоборот, юноша прекрасно ладил с Радамелем Фалькао, остальными партнерами и каким-то же образом занес в актив вышеуказанное количество ассистов.

Рассмотрим еще один нюанс: Килиан – форвард, а вам нужен вингер? Такое утверждение – скорее обида, направленная в сторону тренерского штаба. Неужели Эрнесто Вальверде – плохой специалист, не способный привить универсализм молодому исполнителю? В восемнадцать футболист все еще напоминает глину, поэтому из него можно лепить что угодно – история знает достаточно случаев, когда спортсмен переквалифицировал позицию и от этого становился заметно лучше. Взять хотя бы упомянутого Бэйла – человек на старте карьеры мониторил левый фланг обороны, однако впоследствии переместился в линию атаки, где устроил фурор.

Для закрепления послушаем комментарий Хосепа Мингеллы: "Да, это было, я могу все подтвердить. Имя Мбаппе было на столе. В тот момент, когда подтвердилось, что Неймар уходит, тренеры и Бартомеу сомневались насчет футболиста, которого хотят привлечь, и верили, что Дембеле лучше подходит стилистически, чем Килиан. Впрочем, у нас была завершена сделка по Мбаппе. Надо было президенту лишь дать зеленый свет, и француз стал бы игроком "Барселоны". Мы заключили договор на сумму в 130 миллионов евро и 25 миллионов в виде приложений. Мбаппе зарабатывал бы от 10 до 16-ти миллионов чистыми".

Безусловно, есть определенные опасения, когда берешь за 100+ миллионов фактически вчерашнего школьника. Два гола "Манчестер Сити", три – "Боруссии" Дортмунд (к слову, Дембеле в очной дуэли оформил 1+1), еще один точный выстрел в борьбе с туринским "Ювентусом" убеждали в профессиональной пригодности, но Бартомеу не изменил мнение, о чем, вероятно, в глубине сожалеет.

Сегодня же нисколько не удивительно, что клубы инвестируют в едва ли не зеленых мальчиков – как вот "Реал" сделал в случае Жуниора Винисиуса или Эндрика. В свое время "Барселона" не рискнула, зато по всем статьям провалилась с Дембеле – Усман оказался слишком травматичным и не смог оправдать себя хотя бы на 30-40 процентов.

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