"Я не чувствую, что мне 34". Испанский форвард не планирует покидать мадридский Реал

Нападающий "Эспаньола" Хоселу, который сейчас выступает за мадридский "Реал" на правах аренды, рассказал о том, что он находится в лучшей физической форме за всю карьеру.

"Мне только что исполнилось 34, но я этого не чувствую. Достичь такого в 33, 34 года нелегко, и я не планирую останавливаться".

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"Физически я переживаю один из лучших моментов в своей карьере", - добавил нападающий.

У Хоселу контракт с "Реалом" заканчивается в июне этого сезона.