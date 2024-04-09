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"Я не чувствую, что мне 34". Испанский форвард не планирует покидать мадридский Реал
Форвард рассказал о своей карьере
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Эспаньола" Хоселу, который сейчас выступает за мадридский "Реал" на правах аренды, рассказал о том, что он находится в лучшей физической форме за всю карьеру.
"Мне только что исполнилось 34, но я этого не чувствую. Достичь такого в 33, 34 года нелегко, и я не планирую останавливаться".
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"Физически я переживаю один из лучших моментов в своей карьере", - добавил нападающий.
У Хоселу контракт с "Реалом" заканчивается в июне этого сезона.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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