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Барселона готова летом выкупить звездного португальца из Манчестер Сити. Подробности трансфера

Испания

Кого и за какую сумму

Барселона готова летом выкупить звездного португальца из Манчестер Сити. Подробности трансфера

Фото: mancity.com

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Футбольный клуб "Барселона" избавляется от проблем с правилами финансового фейер-плей, и летом предположительно сможет подписывать игроков по системе 1:1, на какую сумму продадут игроков, на такую и смогут подписать.

Летом "каталонцы" хотят приобрести Бернардо Силву из "Манчестер Сити". Летом португалец будет стоить 58 млн евро. Лапорта хочет провернуть трансфер как с Виктором Роке 30+30, каждые шесть месяцев транш по 5 млн евро - сообщает Diario Sport.

Напомним, что Бернардо Силва перешел из "Монако" летом 2017 за 50 млн евро. С тех пор он за "горожан" провел 346 матчей, забил 65 голов и отдал 61 ассист.

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Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва
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Источник:
DiarioSsport
Опубликовал: Андрей Мартыник
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