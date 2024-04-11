Крауч: Барселона может превратиться в Манчестер Юнайтед после ухода Хави

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч предрёк трудный период для "Барселоны" после ухода Хави Эрнандеса с поста главного тренера.

"Думаю, что Барселону ждут непростые времена без Хави. Это станет ясно тогда, когда он уйдет, а кто-то придёт и увидит, что творится за кулисами.

Это похоже на ситуацию с "Манчестер Юнайтед", когда уходил Алекс Фергюсон. Сейчас это уже не тот "Юнайтед".

Там (в "Барселоне - прим.) нет таких игроков, как раньше, но у них осталась армия болельщиков. Она ждёт, когда команда вновь будет соревноваться на самом высоком уровне, но они всё ещё далеки от него - сказал Крауч в интервью TNT Sport.