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Крауч: Барселона может превратиться в Манчестер Юнайтед после ухода Хави
Опасения именитого в прошлом форварда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч предрёк трудный период для "Барселоны" после ухода Хави Эрнандеса с поста главного тренера.
"Думаю, что Барселону ждут непростые времена без Хави. Это станет ясно тогда, когда он уйдет, а кто-то придёт и увидит, что творится за кулисами.
Это похоже на ситуацию с "Манчестер Юнайтед", когда уходил Алекс Фергюсон. Сейчас это уже не тот "Юнайтед".
Там (в "Барселоне - прим.) нет таких игроков, как раньше, но у них осталась армия болельщиков. Она ждёт, когда команда вновь будет соревноваться на самом высоком уровне, но они всё ещё далеки от него - сказал Крауч в интервью TNT Sport.
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