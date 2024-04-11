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Крауч: Барселона может превратиться в Манчестер Юнайтед после ухода Хави

Испания

Опасения именитого в прошлом форварда

Крауч: Барселона может превратиться в Манчестер Юнайтед после ухода Хави

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч предрёк трудный период для "Барселоны" после ухода Хави Эрнандеса с поста главного тренера.

"Думаю, что Барселону ждут непростые времена без Хави. Это станет ясно тогда, когда он уйдет, а кто-то придёт и увидит, что творится за кулисами.

Это похоже на ситуацию с "Манчестер Юнайтед", когда уходил Алекс Фергюсон. Сейчас это уже не тот "Юнайтед".

Там (в "Барселоне - прим.) нет таких игроков, как раньше, но у них осталась армия болельщиков. Она ждёт, когда команда вновь будет соревноваться на самом высоком уровне, но они всё ещё далеки от него - сказал Крауч в интервью TNT Sport.

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Питер Крауч Барселона Хави Манчестер Юнайтед
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Источник:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-13294387/Peter-Crouch-barcelona-man-united-xavi.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
11.04.2024 в 13:58
Барселона может превратиться в Барселону после ухода чави.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
11.04.2024 в 13:58
Барселона может превратиться в Барселону после ухода чави.
Ответить
0
1

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