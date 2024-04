Двое болельщиков Барселоны были арестованы за оскорбления в адрес ПСЖ

В сети начало распространяться видео где видно, как двое фанатов "Барселоны" во время четвертьфинала Лиги чемпионов выкрикивали нацистские лозунги и расистские оскорбления в адрес болельщиков "Пари Сен-Жермен".

Утром после игры префектура полиции Парижа заявила, что те болельщики были арестованы за публичные оскорбления расистского характера, а также за военные преступления (имеется в виду нацистские лозунги).

Barcelona supporters were filmed making racist gestures and Nazi salutes towards PSG fans at the Parc des Princes this evening.



