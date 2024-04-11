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Двое болельщиков Барселоны были арестованы за оскорбления в адрес ПСЖ

Испания

Фанаты выкрикивали нацистские лозунги и расистские оскорбления

Двое болельщиков Барселоны были арестованы за оскорбления в адрес ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В сети начало распространяться видео где видно, как двое фанатов "Барселоны" во время четвертьфинала Лиги чемпионов выкрикивали нацистские лозунги и расистские оскорбления в адрес болельщиков "Пари Сен-Жермен".

Утром после игры префектура полиции Парижа заявила, что те болельщики были арестованы за публичные оскорбления расистского характера, а также за военные преступления (имеется в виду нацистские лозунги).

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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