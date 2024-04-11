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Двое болельщиков Барселоны были арестованы за оскорбления в адрес ПСЖ
Фанаты выкрикивали нацистские лозунги и расистские оскорбления
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В сети начало распространяться видео где видно, как двое фанатов "Барселоны" во время четвертьфинала Лиги чемпионов выкрикивали нацистские лозунги и расистские оскорбления в адрес болельщиков "Пари Сен-Жермен".
Утром после игры префектура полиции Парижа заявила, что те болельщики были арестованы за публичные оскорбления расистского характера, а также за военные преступления (имеется в виду нацистские лозунги).
Barcelona supporters were filmed making racist gestures and Nazi salutes towards PSG fans at the Parc des Princes this evening.— Get French Football News (@GFFN) April 10, 2024
???? @YaseenPvris
pic.twitter.com/RehS0P9CdZ
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