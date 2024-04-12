Атлетико — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Атлетико" примет "Жирону" в центральном матче 31-го тура Примеры, и это поединок, который определит будущую борьбу за место в ТОП-4. Сейчас каталонцы идут 3-ми, опережая "Матрасников" на 7 очков.

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Проигрывать "Жироне" нельзя, это создаст напряжение вокруг команды. Между тем, она уступила во всех 4 последних выездах.

"Атлетико", в свою очередь, может похвастать 40 очками в 15 домашних матчах, но он провалился в последнем матче на "Метрополитано" с "Барселоной" (0:3), а еще конкретно устал. В среду команда Диего Симеоне отбегала сложный матч с "Боруссией" в ЛЧ (2:1), пока "Жирона" только готовилась.

Что по итогу перевесит — свежесть каталонцев или же опыт Эль Чоло — узнаем в субботу , 13 апреля , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало — в 15:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Атлетіко - Жирона Смотреть трансляцию

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