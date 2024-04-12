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Хави - о своем уходе: Решение, которое я принял - правильное, оно дало спокойствие клубу и прессе

Испания

Специалист не планирует оставаться в Барселоне

Хави - о своем уходе: Решение, которое я принял - правильное, оно дало спокойствие клубу и прессе

twitter/FabrizioRomano

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Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес окончательно подтвердил, что покинет клуб по завершении сезона 2023/24.

"Мое решение покинуть клуб в конце сезона не изменится".

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"Решение, которое я принял - правильное, оно дало спокойствие клубу, игрокам, даже прессе, а также мне и окружающей среде. Я не меняю своего мнения".

Ближайший матч "Барселоны" состоится 13 апреля. Они сыграют против "Кадиса". Старт - в 22:00.

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Хави Эрнандес Барселона
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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