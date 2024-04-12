Хави - о своем уходе: Решение, которое я принял - правильное, оно дало спокойствие клубу и прессе

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес окончательно подтвердил, что покинет клуб по завершении сезона 2023/24.

"Решение, которое я принял - правильное, оно дало спокойствие клубу, игрокам, даже прессе, а также мне и окружающей среде. Я не меняю своего мнения".