Президент Ла Лиги прокомментировал слухи о трансфере Мбаппе и Холанда в Реал

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слухи о трансфере Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда в мадридский "Реал".

"Я хотел бы видеть лучших игроков в наших соревнованиях. Я оцениваю вероятность того, что Мбаппе будет играть в следующем сезоне в "Реале", на 99,99 процента. С Холандом сложнее. Он не так долго играет в "Манчестер Сити", чтобы решить покинуть команду".

У Килиана контракт с "ПСЖ" рассчитан до конца этого сезона, а у Эрлинга с "Манчестер Сити" до 2027 года.