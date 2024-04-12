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Президент Ла Лиги прокомментировал слухи о трансфере Мбаппе и Холанда в Реал

Испания

Хавьер Тебас высказался о Килиане и Эрлинге

Президент Ла Лиги прокомментировал слухи о трансфере Мбаппе и Холанда в Реал

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слухи о трансфере Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда в мадридский "Реал".

"Я хотел бы видеть лучших игроков в наших соревнованиях. Я оцениваю вероятность того, что Мбаппе будет играть в следующем сезоне в "Реале", на 99,99 процента. С Холандом сложнее. Он не так долго играет в "Манчестер Сити", чтобы решить покинуть команду".

У Килиана контракт с "ПСЖ" рассчитан до конца этого сезона, а у Эрлинга с "Манчестер Сити" до 2027 года.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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