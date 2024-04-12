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Тренер Реала уверен, что Беллингем вернется к забиванию голов
Специалист прокомментировал игру полузащитника Реала
Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид
Тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заверил, что полузащитник Джуд Беллингем вернется к забиванию голов.
"Он просто забивает меньше, чем раньше, но это было неожиданностью. Джуд по-прежнему выполняет отличную работу".
"Беллингем вернется к забиванию голов, но это неправда, что он снизил свой уровень результативности", - добавил Карло.
Джуд в нынешнем сезоне Ла Лиги забил 16 голов и отдал 4 ассиста в 23 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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