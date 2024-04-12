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Анчелотти высказался о состоянии здоровья защитника Реала, который недавно вернулся после травмы

Испания
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Эдер Милитао сыграет против Мальорки

Анчелотти высказался о состоянии здоровья защитника Реала, который недавно вернулся после травмы

Фото: RealMadrid.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Карло Анчелотти, наставник мадридского "Реала", подтвердил, что защитник Эдер Милитао готов к игре против "Мальорки".

"Милитао готов. Он чувствует себя очень хорошо. Он не может играть 90 минут, но я думаю, что он может провести большую часть игры и сделать это хорошо".

Напомним, что ближайший матч "Реала" состоится 13 апреля. Они сыграют против "Мальорки". Старт - в 19:30.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Эдер Милитао
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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