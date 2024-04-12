Анчелотти высказался о состоянии здоровья защитника Реала, который недавно вернулся после травмы

Карло Анчелотти, наставник мадридского "Реала", подтвердил, что защитник Эдер Милитао готов к игре против "Мальорки".

"Милитао готов. Он чувствует себя очень хорошо. Он не может играть 90 минут, но я думаю, что он может провести большую часть игры и сделать это хорошо".