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Анчелотти высказался о состоянии здоровья защитника Реала, который недавно вернулся после травмы
Эдер Милитао сыграет против Мальорки
Фото: RealMadrid.com / Автор: неизвестен
Карло Анчелотти, наставник мадридского "Реала", подтвердил, что защитник Эдер Милитао готов к игре против "Мальорки".
"Милитао готов. Он чувствует себя очень хорошо. Он не может играть 90 минут, но я думаю, что он может провести большую часть игры и сделать это хорошо".
Напомним, что ближайший матч "Реала" состоится 13 апреля. Они сыграют против "Мальорки". Старт - в 19:30.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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