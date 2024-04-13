Стали известны оценки Довбыка за матч с Атлетико

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбык сыграл 83 минуты против "Атлетико" в матче 31-го тура Ла Лиги. Уже на 4-й минуте Артем забил свой 17-й гол в сезоне. Этот мяч вывел украинца в единоличные лидеры бомбардирской гонки. Правда, впоследствии "матрасники" ответили 3-мя голами, и зафиксировали победу (3:1).

В этом матче Довбык имел 2 удара, один из которых стал результативным. Также отдал 78% точных пасов, выиграл 1 единоборство из 3-х и 9 раз потерял мяч. Статистически-аналитические порталы оценили выступление Артема в посредственные баллы. WhoScored выставил оценку 6,6, а Sofascore - 6,3.

Взятие ворот "Атлетико" Довбыком стало 40-м голом украинцев в элитном дивизионе чемпионата Испании. Всего забивали в Примере семь наших соотечественников.