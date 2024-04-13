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Лунин - в основе Реала на матч с Мальоркой
Снова и снова
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер Андрей Лунин будет защищать ворота "Реала" в матче против "Мальорки". Последний раз Андрей пропускал матч 21-го января, когда "сливочные" играли с "Альмерией" (3:2).
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 13, 2024
???? @RCD_Mallorca@UnicajaBanco | #RCDMallorcaRealMadrid pic.twitter.com/8jqBVABZVF
Свисток о начале поединка 31-го тура Ла Лиги "Мальорка" - "Реал" прозвучит в 19:30.
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Источник:Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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