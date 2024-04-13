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Лунин - в основе Реала на матч с Мальоркой

Испания

Снова и снова

Лунин - в основе Реала на матч с Мальоркой

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский голкипер Андрей Лунин будет защищать ворота "Реала" в матче против "Мальорки". Последний раз Андрей пропускал матч 21-го января, когда "сливочные" играли с "Альмерией" (3:2).

Свисток о начале поединка 31-го тура Ла Лиги "Мальорка" - "Реал" прозвучит в 19:30.

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Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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