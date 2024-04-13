Эффектный сейв и ляп на последних секундах. Стали известны оценки Лунина за сухой матч с Мальоркой

Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл за "Реал" матч против "Мальорки". Данный поединок состоялся в рамках 31-го тура Ла Лиги. Благодаря голу Чуамени "сливочные" получают 3 очка (0:1).

Андрей Лунин совершил 2 сейва. Один из них оказался очень красивым - голкипер в прыжке отразил дальний удар Дардера в левую девятку. Остальные 6 выстрелов соперника были неточными.

Стоит вспомнить и о моменте, который произошел на последних секундах матча. Андрею не удалось забрать мяч к себе в верховой борьбе с Мурики. Оппонент даже пытался сразу пробить по пустым воротам, однако - мимо.

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Также украинец отдал 80% точных передач, выполнил 7 удачных лонгболов из 13-ти попыток и выиграл верховое единоборство. Статистически-аналитические порталы высоко оценили игру Лунина. От WhoScored он имеет 7,3 баллов, а от Sofascore - 7,5. Это одни из лучших оценок в матче.