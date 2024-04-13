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Как Лунин помог Реалу сохранить победный счет. Видео эффектного сейва

Испания
Обновлено

Просто красавец!

Как Лунин помог Реалу сохранить победный счет. Видео эффектного сейва

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридський "Реал" здобув перемогу над "Мальоркою" у матчі 31-го туру Ла Ліги. Єдиний гол забив Орельєн Чуамені на 48-й хвилині.

На 78-й хвилині Андрій Лунін здійснив видовищний сейв. Серхі Дердер наважився на дальній удар, який виявився влучним. М'яч летів у ліву дев'ятку, але Лунін у красивому стрибку відбив його.

Статистично-аналітичні портали високо оцінили гру Луніна, поставивши йому одні з найвищих балів серед усіх футболістів.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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