Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как Лунин помог Реалу сохранить победный счет. Видео эффектного сейва
Просто красавец!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридський "Реал" здобув перемогу над "Мальоркою" у матчі 31-го туру Ла Ліги. Єдиний гол забив Орельєн Чуамені на 48-й хвилині.
На 78-й хвилині Андрій Лунін здійснив видовищний сейв. Серхі Дердер наважився на дальній удар, який виявився влучним. М'яч летів у ліву дев'ятку, але Лунін у красивому стрибку відбив його.
Lunin is saving us the way Courtois did in 2022, what a keeper man...pic.twitter.com/1Om4RNxzME— Out Of Context Real Madrid (@Bellingham__Hub) April 13, 2024
Статистично-аналітичні портали високо оцінили гру Луніна, поставивши йому одні з найвищих балів серед усіх футболістів.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Стали известны оценки Довбыка за матч с Атлетико
- Матч Александрия — Динамо прервали из-за воздушной тревоги
- Слишком уродлив для Реала, или Как Бекхэм отправил Роналдиньо в Барселону
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского