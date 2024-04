Как Лунин помог Реалу сохранить победный счет. Видео эффектного сейва

Мадридський "Реал" здобув перемогу над "Мальоркою" у матчі 31-го туру Ла Ліги. Єдиний гол забив Орельєн Чуамені на 48-й хвилині.

На 78-й хвилині Андрій Лунін здійснив видовищний сейв. Серхі Дердер наважився на дальній удар, який виявився влучним. М'яч летів у ліву дев'ятку, але Лунін у красивому стрибку відбив його.

Lunin is saving us the way Courtois did in 2022, what a keeper man...pic.twitter.com/1Om4RNxzME