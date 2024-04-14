Хави: Наша команда прибавила, мы стали лучше защищаться

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес подвел итоги выездной победы над "Кадисом".

"Мы набрали три жизненно важных очка. В этом матче мы значительно улучшили прессинг. Наша команда прибавила, мы стали лучше защищаться. Команда провела очень хороший матч с точки зрения профессионализма. Сейчас наступает лучшая, самая прекрасная и захватывающая стадия. Мы три месяца не проигрываем, и я вижу, что мы можем достичь что-то значительное", — приводит слова Хави Marca.