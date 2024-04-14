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Хави: Наша команда прибавила, мы стали лучше защищаться

Испания

Главный тренер Барселоны отметил улучшение прессинга

Хави: Наша команда прибавила, мы стали лучше защищаться

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес подвел итоги выездной победы над "Кадисом".

"Мы набрали три жизненно важных очка. В этом матче мы значительно улучшили прессинг. Наша команда прибавила, мы стали лучше защищаться. Команда провела очень хороший матч с точки зрения профессионализма. Сейчас наступает лучшая, самая прекрасная и захватывающая стадия. Мы три месяца не проигрываем, и я вижу, что мы можем достичь что-то значительное", — приводит слова Хави Marca.

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Напомним, во вторник, 16 апреля, в рамках 1/4 Лиги чемпионов "Барселона" сыграет против "ПСЖ" а в воскресенья, 21 апреля, "Барса" встретиться с "Реал Мадридом".

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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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