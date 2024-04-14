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Мадридский Реал повторил рекорд по пропущенным, который держался более 30 лет

Испания
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Лунин приложил свою руку к этому

Мадридский Реал повторил рекорд по пропущенным, который держался более 30 лет

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 31-м туре испанского чемпионата мадридский "Реал" победил "Мальорку" со счетом 1:0. Сохранив свои ворота сухими, подопечные Анчелотти оставили отметку пропущенных голов на 20 единицах.

Таким образом, "сливочные" повторили свой рекорд, который единолично держался более трех десятилетий. В сезоне 1987/1988 "Реал" за 31 тур также пропустил 20 раз.

Мадридцы тогда завоевали трофей. В итоге они пропустили 26 голов и опередили второй "Реал Сосьедад" на 11 зачетных пунктов (тогда еще была двухочковая эра).

В этом сезоне в воротах "Реала" играли два вратаря. Кепа Аррисабалага пропустил девять голов в 12 матчах, а Андрей Лунин – 11 мячей в 19 поединках. У испанца было шесть сухих матчей, а у украинца – 10 таких встреч.

На данный момент "сливочные" также лидируют в турнирной таблице с восьми очками преимущества над второй "Барселоной". Следующий матч в рамках Ла Лиги команда Анчелотти проведет именно против "блауграны" на "Бернабеу".

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Опубликовал: Максим Кучер
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