Мальорка отреагировала на расистский скандал в отношении одного из игроков Реала

Вчерашний поединок между "Мальоркой" и "Реалом" завершился с минимальной победой мадридцев - 0:1. Впрочем, во время забитого мяча, один из болельщиков островитян начал демонстрировать различные расистские жесты в сторону автора гола Орельена Тчуамени.

По информации Marca, речь идет о фанате, который, судя по всему, является несовершеннолетним. Он сделал несколько обезьяньих жестов, глядя на игроков "Реала". Это был еще один досадный эпизод расизма в испанском футболе. Кроме этих жестов, как видно на снимках Movistar, мальчик бросил бутылку, которая затем попала в арбитра. Новая неловкая ситуация в матче нашего чемпионата, на которую балеарский клуб отреагировал четким коммюнике.

El club condena cualquier acto de racismo. https://t.co/4JbPXm8ULl — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) April 14, 2024

"В матче, сыгранном вчера между "Мальоркой" и "Реалом", были обнаружены кадры, на которых человек демонстрирует расистские жесты. Клуб активировал протокол против насилия в футболе и сотрудничает с Национальной полицией в установлении личности этого человека. "Мальорка" не терпит и не будет терпеть никаких проявлений расизма и активно участвует во всех кампаниях, направленных на искоренение этого зла, которое выходит за пределы спорта", - говорится в официальном заявлении клуба.