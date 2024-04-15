Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аутсайдер отобрал очки у фаворита. Реал Сосьедад - Альмерия 2:2. Обзор матча и видео голов
Удаление и пенальти в конце матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba Beitia
Матч 31 тура Ла Лиги "Реал Сосьедад" - "Альмерия" (2:2). В конце матча на 85-ой минуте Зубимендиа сфолил в собственной штрафной площадке, рефери назначил пенальти и получил красную карточку.
Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" - "Альмерия".
Сан-Себастьян. "Reale Arena".
Реал Сосьедад - Альмерия (2:2)
Голы: Эмбарба (30', 88'), Бакер (32'), Оярсабаль (59')
Напомним, что "Альмерия" в нынешнем сезоне побеждала лишь один раз в матче против "Лас-Пальмаса). Они занимают последнюю строчку и имеют в своем активе 14 очков в 31-м матче Ла Лиги.
Популярное сейчас
- Шахтер берет свое в меньшинстве, Полесье снова побеждает. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Шахтер в меньшинстве. Александру Зубкову показали прямую красную карточку в матче с Ворсклой. ВИДЕО
- Сырский: Российское военное руководство поставило задачу захватить Часов Яр до 9 мая
- Очередной гол Довбика. Жирона открывает счет в матче против Атлетико Мадрид. Видео
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО