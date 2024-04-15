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Аутсайдер отобрал очки у фаворита. Реал Сосьедад - Альмерия 2:2. Обзор матча и видео голов

Испания

Удаление и пенальти в конце матча

Аутсайдер отобрал очки у фаворита. Реал Сосьедад - Альмерия 2:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba Beitia

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Матч 31 тура Ла Лиги "Реал Сосьедад" - "Альмерия" (2:2). В конце матча на 85-ой минуте Зубимендиа сфолил в собственной штрафной площадке, рефери назначил пенальти и получил красную карточку.

Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" - "Альмерия".

Сан-Себастьян. "Reale Arena".

Реал Сосьедад - Альмерия (2:2)

Голы: Эмбарба (30', 88'), Бакер (32'), Оярсабаль (59')

Напомним, что "Альмерия" в нынешнем сезоне побеждала лишь один раз в матче против "Лас-Пальмаса). Они занимают последнюю строчку и имеют в своем активе 14 очков в 31-м матче Ла Лиги.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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