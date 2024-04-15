Аутсайдер отобрал очки у фаворита. Реал Сосьедад - Альмерия 2:2. Обзор матча и видео голов

Матч 31 тура Ла Лиги "Реал Сосьедад" - "Альмерия" (2:2). В конце матча на 85-ой минуте Зубимендиа сфолил в собственной штрафной площадке, рефери назначил пенальти и получил красную карточку.

Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" - "Альмерия".

Сан-Себастьян. "Reale Arena".

Реал Сосьедад - Альмерия (2:2)

Голы: Эмбарба (30', 88'), Бакер (32'), Оярсабаль (59')

Напомним, что "Альмерия" в нынешнем сезоне побеждала лишь один раз в матче против "Лас-Пальмаса). Они занимают последнюю строчку и имеют в своем активе 14 очков в 31-м матче Ла Лиги.