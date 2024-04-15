Барселона хочет продлить контракт со своим центральным защитником

Появление 17-летнего Пау Кубарси в основном составе каталонцев сначала сильно удивляло болельщиков. Еще больше поражает его умение и зрелость, которые он демонстрирует на поле. Несмотря на форвардов калибра Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле, в поединке против "ПСЖ" доморощенный центральный защитник в очередной раз продемонстрировал блестящую игру, что только увеличивает его рыночную стоимость.

По информации испанского издания, "Барселона" ведет переговоры о продлении контракта с Пау Кубарси. Клуб рассматривает возможность продления соглашения по той же формуле, которую они уже применили с Ламином Ямалом. Принимая во внимание, что Кубарси также является несовершеннолетним, клуб хочет, чтобы он подписал новый контракт сейчас, чтобы увеличить отступные, а когда ему исполнится 18 лет в январе следующего года, подписать соглашение на пять лет с суммой отступных в размере 1 миллиард. Однако сторона игрока имеет другой подход, чем тот, что предлагает каталонский клуб, поэтому переговоры все еще продолжаются. В общем и игрок и руководство "Барселоны" настроены на долгосрочное сотрудничество.

Добавим, что Пау Кубарси в этом сезоне провел 16 поединков за главную команду каталонцев и отметился одной результативной передачей.