Diario Sport: Маркес - единственная альтернатива Хави в Барселоне

"Барселона" прекратила поиски нового наставника команды. Об этом сообщает издание Diario Sport.

По информации источника, руководство каталонского клуба отказалось от кандидатур Роберто Де Дзерби и Ханса-Дитера Флика. В случае с экс-рулевым "горняков" отталкивающим фактором стала высокая сумма отступных при действующем контракте с "Брайтоном", в то время как насчёт Флика существуют опасения, что он не сможет адаптироваться в Ла Лиге.

Приоритетной задачей в клубе по-прежнему считается удержание на должности главного тренера Хави. В случае, если Эрнандес не изменит своё решение относительно своего ухода - "сине-гранатовых" возглавит Рафаэль Маркес, который ныне работает с "Барселоной Б".