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Diario Sport: Маркес - единственная альтернатива Хави в Барселоне

Испания

Осталось лишь два варианта

Diario Sport: Маркес - единственная альтернатива Хави в Барселоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" прекратила поиски нового наставника команды. Об этом сообщает издание Diario Sport.

По информации источника, руководство каталонского клуба отказалось от кандидатур Роберто Де Дзерби и Ханса-Дитера Флика. В случае с экс-рулевым "горняков" отталкивающим фактором стала высокая сумма отступных при действующем контракте с "Брайтоном", в то время как насчёт Флика существуют опасения, что он не сможет адаптироваться в Ла Лиге.

Приоритетной задачей в клубе по-прежнему считается удержание на должности главного тренера Хави. В случае, если Эрнандес не изменит своё решение относительно своего ухода - "сине-гранатовых" возглавит Рафаэль Маркес, который ныне работает с "Барселоной Б".

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Барселона Хави Рафаэль Маркес тренер
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Источник:
Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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