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Лапорта: Будущее Хави в Барселоне остается неопределенным

Испания

Жоан Лапорта не хочет отпускать Хави

Лапорта: Будущее Хави в Барселоне остается неопределенным

Фото: twitter.com/JoanLaportaFCB/

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что будущее Хави Эрнандеса в качестве главного тренера команды еще не определено.

"Я чувствую, что ситуация с Хави все еще открыта и может измениться. Мы снова с ним поговорим, но уже в конце сезона".

Несколько месяцев назад Эрнандес заявил, что в июне покинет пост главного тренера "Барселоны".

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Жоан Лапорта Хави Эрнандес Барселона
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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