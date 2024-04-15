Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лапорта: Будущее Хави в Барселоне остается неопределенным
Жоан Лапорта не хочет отпускать Хави
Фото: twitter.com/JoanLaportaFCB/
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что будущее Хави Эрнандеса в качестве главного тренера команды еще не определено.
"Я чувствую, что ситуация с Хави все еще открыта и может измениться. Мы снова с ним поговорим, но уже в конце сезона".
Несколько месяцев назад Эрнандес заявил, что в июне покинет пост главного тренера "Барселоны".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Днепр-1 снова теряет очки, ЛНЗ впервые с октября побеждает дома. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Металлист 1925 - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Когда его возьмут воевать"? Фанаты Арсенала жёстко раскритиковали игру Зинченко в матче с Астон Виллой
- Насыщенный уик-энд плюс репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн