Лапорта: Будущее Хави в Барселоне остается неопределенным

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что будущее Хави Эрнандеса в качестве главного тренера команды еще не определено.

"Я чувствую, что ситуация с Хави все еще открыта и может измениться. Мы снова с ним поговорим, но уже в конце сезона".

Несколько месяцев назад Эрнандес заявил, что в июне покинет пост главного тренера "Барселоны".