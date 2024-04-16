Упустил возможность догнать Довбика. Видео эпичного промаха Будимира с пенальти в матче с Валенсией

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Валенсия" одержала минимальную победу на выезде над "Осасуной" со счетом 1:0.

Прекрасную возможность сравнять счёт имел лучший бомбардир памплонцев Анте Будимир. В компенсированное время хорватскому форварду удалось заработать пенальти, но его же курьёзный промах с точки не позволил хозяевам добыть хотя бы одно очко в поединке.

Таким образом, украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик продолжил единолично возглавлять рейтинг бомбардиров Ла Лиги, имея в активе 17 забитых мячей.

На счету Будимира в этом сезоне 16 голов и 2 результативных паса в 31 матче за "Осасуну".