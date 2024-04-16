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Упустил возможность догнать Довбика. Видео эпичного промаха Будимира с пенальти в матче с Валенсией

Испания

Видимо, нападающего запутали движения кипера "летучих мышей"

Упустил возможность догнать Довбика. Видео эпичного промаха Будимира с пенальти в матче с Валенсией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 31-го тура чемпионата Испании "Валенсия" одержала минимальную победу на выезде над "Осасуной" со счетом 1:0.

Прекрасную возможность сравнять счёт имел лучший бомбардир памплонцев Анте Будимир. В компенсированное время хорватскому форварду удалось заработать пенальти, но его же курьёзный промах с точки не позволил хозяевам добыть хотя бы одно очко в поединке.

Таким образом, украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик продолжил единолично возглавлять рейтинг бомбардиров Ла Лиги, имея в активе 17 забитых мячей.

На счету Будимира в этом сезоне 16 голов и 2 результативных паса в 31 матче за "Осасуну".

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Осасуна (Памплона) пенальти Анте Будимир Валенсия
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Опубликовал: Александр Бураков
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