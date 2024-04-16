Фаворит - бессменный. Goal опубликовал рейтинг претендентов в гонке за Золотой мяч

Портал Goal опубликовал обновленный рейтинг претендентов на получение "Золотого мяча" по итогам сезона 2023/24.

На вершине списка, как и ранее, расположился полузащитник "Реала" Джуд Беллингем. Компанию звезде "сливочных" в первой тройке составили Фил Фоден из "Манчестер Сити" и нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

Отметим, что в рейтинг также попали Криштиану Роналду и Лионель Месси, занявшие 19-е и 20-е места, соответственно.

Топ-20 фаворитов на "Золотой мяч":

1) Джуд Беллингем ("Реал")

2) Фил Фоден ("Манчестер Сити")

3) Килиан Мбаппе ("ПСЖ")

4) Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити»)

5) Родри ("Манчестер Сити»)

6) Гарри Кейн ("Бавария")

7) Винисиус Жуниор ("Реал")

8) Антуан Гризманн ("Атлетико")

9) Флориан Вирц ("Байер")

10) Букайо Сака ("Арсенал")

11) Мохамед Салах ("Ливерпуль")

12) Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")

13) Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити")

14) Бернарду Силва ("Манчестер Сити")

15) Деклан Райс ("Арсенал")

16) Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

17) Лаутаро Мартинес ("Интер")

18) Родриго ("Реал")

19) Криштиану Роналду ("Аль-Наср")

20) Лионель Месси ("Интер Майами")