Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фаворит - бессменный. Goal опубликовал рейтинг претендентов в гонке за Золотой мяч
На многое повлияет Лига чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Портал Goal опубликовал обновленный рейтинг претендентов на получение "Золотого мяча" по итогам сезона 2023/24.
На вершине списка, как и ранее, расположился полузащитник "Реала" Джуд Беллингем. Компанию звезде "сливочных" в первой тройке составили Фил Фоден из "Манчестер Сити" и нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе.
Отметим, что в рейтинг также попали Криштиану Роналду и Лионель Месси, занявшие 19-е и 20-е места, соответственно.
Топ-20 фаворитов на "Золотой мяч":
1) Джуд Беллингем ("Реал")
2) Фил Фоден ("Манчестер Сити")
3) Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
4) Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити»)
5) Родри ("Манчестер Сити»)
6) Гарри Кейн ("Бавария")
7) Винисиус Жуниор ("Реал")
8) Антуан Гризманн ("Атлетико")
9) Флориан Вирц ("Байер")
10) Букайо Сака ("Арсенал")
11) Мохамед Салах ("Ливерпуль")
12) Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")
13) Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити")
14) Бернарду Силва ("Манчестер Сити")
15) Деклан Райс ("Арсенал")
16) Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
17) Лаутаро Мартинес ("Интер")
18) Родриго ("Реал")
19) Криштиану Роналду ("Аль-Наср")
20) Лионель Месси ("Интер Майами")
Популярное сейчас
- Сборная Украины определилась с местом базирования во время Евро-2024
- ЛНЗ дожал Верес, Днепр-1 упустил победу, Металлист 1925 допустит зрителей. Главные новости за 15-е апреля
- Почеттино: Мы не можем вести себя подобным образом
- Эффектный сейв и ляп на последних секундах. Стали известны оценки Лунина за сухой матч с Мальоркой
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа