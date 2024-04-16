  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Фаворит - бессменный. Goal опубликовал рейтинг претендентов в гонке за Золотой мяч
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фаворит - бессменный. Goal опубликовал рейтинг претендентов в гонке за Золотой мяч

Испания

На многое повлияет Лига чемпионов

Фаворит - бессменный. Goal опубликовал рейтинг претендентов в гонке за Золотой мяч

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Портал Goal опубликовал обновленный рейтинг претендентов на получение "Золотого мяча" по итогам сезона 2023/24.

На вершине списка, как и ранее, расположился полузащитник "Реала" Джуд Беллингем. Компанию звезде "сливочных" в первой тройке составили Фил Фоден из "Манчестер Сити" и нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

Отметим, что в рейтинг также попали Криштиану Роналду и Лионель Месси, занявшие 19-е и 20-е места, соответственно.

Топ-20 фаворитов на "Золотой мяч":

1) Джуд Беллингем ("Реал")
2) Фил Фоден ("Манчестер Сити")
3) Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
4) Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити»)
5) Родри ("Манчестер Сити»)
6) Гарри Кейн ("Бавария")
7) Винисиус Жуниор ("Реал")
8) Антуан Гризманн ("Атлетико")
9) Флориан Вирц ("Байер")
10) Букайо Сака ("Арсенал")
11) Мохамед Салах ("Ливерпуль")
12) Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")
13) Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити")
14) Бернарду Силва ("Манчестер Сити")
15) Деклан Райс ("Арсенал")
16) Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
17) Лаутаро Мартинес ("Интер")
18) Родриго ("Реал")
19) Криштиану Роналду ("Аль-Наср")
20) Лионель Месси ("Интер Майами")

По теме
yellow-arrow
Барселона отклонила предложение за своего нападающего от клубов АПЛ
yellow-arrow
Упустил возможность догнать Довбика. Видео эпичного промаха Будимира с пенальти в матче с Валенсией
yellow-arrow
Примера. Осасуна — Валенсия 0:1. Трагикомедия Будимира в добавленное время
Золотой мяч рейтинг Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости