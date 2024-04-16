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Суд запретил Барселоне прекращать сотрудничество с Nike

Испания

Испанский гранд проиграл суд

Суд запретил Барселоне прекращать сотрудничество с Nike

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Компания Nike добилась временного запрета на расторжение "Барселоной" контракта в одностороннем порядке.

Как информирует Diario Sport, суд вынес решение о запрете на прекращение сотрудничества каталонского клуба с экипировщиком. Таким образом, "сине-гранатовые" будет по-прежнему связаны с Nike как минимум до 2028 года.

Ранее сообщалось, что летом "Барселона" может сменить технического спонсора. В частности, Puma предлагала каталонцам подписной бонус в размере € 100 млн., а также выразила готовность ежегодно платить € 120 млн. фиксированной суммой.

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Источник:
Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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