Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суд запретил Барселоне прекращать сотрудничество с Nike
Испанский гранд проиграл суд
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Компания Nike добилась временного запрета на расторжение "Барселоной" контракта в одностороннем порядке.
Как информирует Diario Sport, суд вынес решение о запрете на прекращение сотрудничества каталонского клуба с экипировщиком. Таким образом, "сине-гранатовые" будет по-прежнему связаны с Nike как минимум до 2028 года.
Ранее сообщалось, что летом "Барселона" может сменить технического спонсора. В частности, Puma предлагала каталонцам подписной бонус в размере € 100 млн., а также выразила готовность ежегодно платить € 120 млн. фиксированной суммой.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
- Умер чемпион мира 1974 года Бернд Хёльценбайн
- Барселона - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 16.04.2024
- Стали известны оценки Довбыка за матч с Атлетико
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа