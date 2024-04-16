Суд запретил Барселоне прекращать сотрудничество с Nike

Компания Nike добилась временного запрета на расторжение "Барселоной" контракта в одностороннем порядке.

Как информирует Diario Sport, суд вынес решение о запрете на прекращение сотрудничества каталонского клуба с экипировщиком. Таким образом, "сине-гранатовые" будет по-прежнему связаны с Nike как минимум до 2028 года.

Ранее сообщалось, что летом "Барселона" может сменить технического спонсора. В частности, Puma предлагала каталонцам подписной бонус в размере € 100 млн., а также выразила готовность ежегодно платить € 120 млн. фиксированной суммой.