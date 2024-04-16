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Бывший судья Ла Лиги утверждает, что вице-президент технического комитета арбитров, который подозревается в коррупции, угрожал ему

Испания

Специалист со своей точки зрения описывает события

Бывший судья Ла Лиги утверждает, что вице-президент технического комитета арбитров, который подозревается в коррупции, угрожал ему

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Хавьер Эстрада Фернандес, бывший испанский арбитр, презентовал свою книгу "Правда по делу Негрейры".

Специалист со своей точки зрения описывает события, развернувшиеся вокруг самого громкого судейского скандала за последние годы.

"Негрейра обладал всей полнотой власти. Будучи вице-президентом арбитров в течение многих лет, он владел всей информацией о судьях. Он мог назначить повышение или наоборот и назначать арбитров на матчи".

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"Когда он назначил меня международным судьей, он позвонил мне, чтобы угрожать за то, что я попросил собственную бригаду ассистентов. Вы должны понимать, что я пришел с нуля и делал это только ради страсти к своему делу. Когда с тобой случается нечто подобное, ты о многом задумываешься", - добавил специалист.

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