Президент Бетиса рассказал о будущем главного тренера команды

Президент "Реал Бетис" Анхель Харо рассказал о будущем главного тренера Мануэля Пеллегрини.

"Внутри клуба нет дискуссий на этот счет. Когда вы проигрываете, пресса может спекулировать. Мы очень довольны работой Мануэля, он счастлив и имеет действующий контракт (до июня 2026 года). Я удивлен, что эта дискуссия вообще существует. Но футбол бывает непредсказуемым".