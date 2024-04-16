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Президент Бетиса рассказал о будущем главного тренера команды
Мы очень довольны работой Мануэля (с)
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент "Реал Бетис" Анхель Харо рассказал о будущем главного тренера Мануэля Пеллегрини.
"Внутри клуба нет дискуссий на этот счет. Когда вы проигрываете, пресса может спекулировать. Мы очень довольны работой Мануэля, он счастлив и имеет действующий контракт (до июня 2026 года). Я удивлен, что эта дискуссия вообще существует. Но футбол бывает непредсказуемым".
"Реал Бетис" сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 45 баллов.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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