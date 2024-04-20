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Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть последнее Эль Класико сезона
"Реал Мадрид" - "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.04.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Helios de la Rubia/Real Madrid
"Реал" и "Барселона" - это всегда главная вывеска уик-энда в целой Европе. Тем не менее, на сей раз силы сторон не совсем равны.
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Каталонцы с треском вылетели из ЛЧ от "ПСЖ" (1:4), а в чемпионате отстают на целых 8 очков, тогда как "Сливочные" за весь сезон проиграли только дважды — причем оба раза "Атлетико". Именно команду Карло Анчелотти букмекеры считают фаворитом ЛЧ — в особенности после того, как она по пенальти прошла "Ман Сити".
Глобально нас ждет битва желания против класса; юных дарований и парочки ветеранов против звезд в расцвете сил.
Ну, и Лунин, конечно — за ним тоже советуем смотреть пристально. В каждом матче украинец тащит по 1-2 мертвых мяча.
Станет ли Андрей героем Класико, или же полевые обойдутся без его помощи — узнаем в воскресенье, 21 апреля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" - "Реал" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - Optus Sport
- Канада - TSN+, RDS 2
- Чехия - Nova Sport 4
- Франция - Free, beIN Sports 1
- Грузия - Silk Sport HD 1
- Германия - DAZN1, DAZN Germany
- Венгрия - Spíler2
- Израиль - One Sport
- Италия - DAZN Italia
- Польша - Canal+ Premium, Eleven Sports 1 Poland
- Румыния - Digi Sport 1 Romania, Orange Sport 1 Romania
- Словакия - Nova Sport 4
- Испания - Movistar+M+ LALIGA TV 2
- Турция - S SportS Sport+
- Великобритания - LaLigaTV, Premier Sports 1
- США - ESPN Deportes, ESPN+
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