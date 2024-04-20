Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть последнее Эль Класико сезона

"Реал" и "Барселона" - это всегда главная вывеска уик-энда в целой Европе. Тем не менее, на сей раз силы сторон не совсем равны.

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Каталонцы с треском вылетели из ЛЧ от "ПСЖ" (1:4), а в чемпионате отстают на целых 8 очков, тогда как "Сливочные" за весь сезон проиграли только дважды — причем оба раза "Атлетико". Именно команду Карло Анчелотти букмекеры считают фаворитом ЛЧ — в особенности после того, как она по пенальти прошла "Ман Сити".

Глобально нас ждет битва желания против класса; юных дарований и парочки ветеранов против звезд в расцвете сил.

Ну, и Лунин, конечно — за ним тоже советуем смотреть пристально. В каждом матче украинец тащит по 1-2 мертвых мяча.

Станет ли Андрей героем Класико, или же полевые обойдутся без его помощи — узнаем в воскресенье , 21 апреля , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало — в 22:00 по Киеву.

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