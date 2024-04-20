Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ничья в пользу Жироны. Атлетик - Гранада 1:1. Обзор матча и видео голов
Видеообзор ничьи Бильбао с аутсайдером
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Атлетик" не одолел "Гранаду" в матче, в котором соперник ни разу не пробил в створ ворот. Единственный гол гостям на ровном месте помог забить Иньяки Уильямс, который "замкнул" навес с правого фланга. Остальное время "Гранада" играла в глубокой обороне, лишь изредка выбегая к воротам Симона, и ее моменты ни в какое сравнение не шли с тем, что имели баски.
Ла Лига, 32-й тур. Бильбао. "Сан-Мамес"
Голы: Гурусета 24 – Иньяки Уильямс 6 (авт.)
По теме
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Первая суперзвезда Барселоны: сбежал от коммунистов на грузовике, чуть не погиб с Торино и забил 280 голов за 10 лет
- Травмы Яремчука, Цыганкова и Малиновского, контракт Нагельсмана и решение КДК по красной Зубкова. Главные новости за 19 апреля
- В следующем сезоне Лиги чемпионов может быть шесть итальянских команд
- Все удачные действия Лунина в матче против Манчестер Сити. ВИДЕО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн