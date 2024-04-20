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Ничья в пользу Жироны. Атлетик - Гранада 1:1. Обзор матча и видео голов

Испания

Видеообзор ничьи Бильбао с аутсайдером

Ничья в пользу Жироны. Атлетик - Гранада 1:1. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

"Атлетик" не одолел "Гранаду" в матче, в котором соперник ни разу не пробил в створ ворот. Единственный гол гостям на ровном месте помог забить Иньяки Уильямс, который "замкнул" навес с правого фланга. Остальное время "Гранада" играла в глубокой обороне, лишь изредка выбегая к воротам Симона, и ее моменты ни в какое сравнение не шли с тем, что имели баски.

Ла Лига, 32-й тур. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" – "Гранада" 1:1

Голы: Гурусета 24 – Иньяки Уильямс 6 (авт.)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: UA-Футбол
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