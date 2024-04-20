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Реал Мадрид интересуется защитником Интера. Анчелотти нравится его стиль игры
У игрока неплохие успехи в чемпионате Италии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" проявляет интерес к защитнику "Интера" Алессандро Бастони. Об этом сообщает One Football.
По информации источника, главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти заинтересован в том, чтобы мадридский "Реал" подписал 25-летнего защитника этим летом. Отмечается, что итальянскому специалисту нравится стиль игры Бастони.
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Напомним, за этот сезон защитник сыграл в 33 матчах, во всех турнирах, в которых отличился 1 голом и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.
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