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Куртуа принял участие в тренировке Реала накануне Эль-Классико

Испания

Однако о возвращении на поле пока рано говорить

Куртуа принял участие в тренировке Реала накануне Эль-Классико

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа принял участие в тренировке мадридского коллектива. Об этом сообщает Marca.

В настоящее время бельгиец находится на этапе восстановления травмы. Правда, перед матчем 32-го тура Примеры против “Барселоны” вратарь занимался в общей группе.

Куртуа в этом сезоне так и не сыграл, ведь в августе прошлого года разорвал крестообразную связку колена. Хотя и в марте бельгиец вернулся в общую группу, но через две недели снова перенес операцию на колене из-за разрыва мениска.

Тибо точно не сыграет на Евро-2024, где сборная Бельгии встретится со сборной Украины на стадии группового этапа.

Матч против "Барселоны" запланирован на завтра, 21 апреля. "Реал" примет "блауграну" на "Сантьяго Бернабеу" в 22:00.

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Барселона Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca
Опубликовал: Максим Кучер
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