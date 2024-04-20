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Куртуа принял участие в тренировке Реала накануне Эль-Классико
Однако о возвращении на поле пока рано говорить
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа принял участие в тренировке мадридского коллектива. Об этом сообщает Marca.
В настоящее время бельгиец находится на этапе восстановления травмы. Правда, перед матчем 32-го тура Примеры против “Барселоны” вратарь занимался в общей группе.
Куртуа в этом сезоне так и не сыграл, ведь в августе прошлого года разорвал крестообразную связку колена. Хотя и в марте бельгиец вернулся в общую группу, но через две недели снова перенес операцию на колене из-за разрыва мениска.
Тибо точно не сыграет на Евро-2024, где сборная Бельгии встретится со сборной Украины на стадии группового этапа.
Матч против "Барселоны" запланирован на завтра, 21 апреля. "Реал" примет "блауграну" на "Сантьяго Бернабеу" в 22:00.
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