"Пока разговоров о будущем не было". Хави не знает, покинет ли клуб летом

Накануне матча с "Реалом" в чемпионате Испании , главный тренер "Барселоны" Хави дал комментарий относительно своего будущего в клубе.

"Никакой встречи (по поводу моего будущего) на следующей неделе не будет. Мне никто не звонил. Но главное - это клуб, а не я. А сейчас мы играем в Ла Лиге... Еще будет время поговорить, если об этом стоит говорить".

"Барселона" занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Реала" на восемь очков за восемь туров до конца чемпионата. Зимой 2024 года Хави сказал, что покинет клуб в конце сезона.