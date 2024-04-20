Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Пока разговоров о будущем не было". Хави не знает, покинет ли клуб летом
Комментарий тренера каталонцев
twitter/FabrizioRomano
Накануне матча с "Реалом" в чемпионате Испании , главный тренер "Барселоны" Хави дал комментарий относительно своего будущего в клубе.
"Никакой встречи (по поводу моего будущего) на следующей неделе не будет. Мне никто не звонил. Но главное - это клуб, а не я. А сейчас мы играем в Ла Лиге... Еще будет время поговорить, если об этом стоит говорить".
"Барселона" занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Реала" на восемь очков за восемь туров до конца чемпионата. Зимой 2024 года Хави сказал, что покинет клуб в конце сезона.
Популярное сейчас
- Покойного журналиста Артема Франкова вызвали повесткой в ТЦК
- Известно, кто подсказал Лунину по центру отразить удар Бернарду Силвы
- Травмы Яремчука, Цыганкова и Малиновского, контракт Нагельсмана и решение КДК по красной Зубкова. Главные новости за 19 апреля
- Эль-Класико уже в воскресенье. Расписание футбола на 15 – 21 апреля
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста