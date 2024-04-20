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Аспас забил 151-й гол в чемпионате Испании. Это второй показатель среди действующих футболистов Ла Лиги

Испания

Яго продолжает обновлять свой бомбардирский результат

Аспас забил 151-й гол в чемпионате Испании. Это второй показатель среди действующих футболистов Ла Лиги

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Недавно завершился матч 32-го тура между "Сельтой" и "Лас-Пальмасом". Галисийцы одержали дома уверенную победу 4:1, а 36-летний нападающий отличился дважды и отдал два ассиста.

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Теперь на счету форварда 151 точный удар в рамках испанского первенства. Это 22-й показатель в истории соревнования. Из числа до сих пор выступающих футболистов в элитном дивизионе страны лишь Антуан Гризманн забивал чаще (187).

Напомним, что Яго вернулся в Виго в 2015-м после неудачных попыток закрепиться в "Ливерпуле" и "Севилье". Он провел в системе клуба 27 лет с учетом детско-юношеских выступлений.

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Яго Аспас Сельта (Виго)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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