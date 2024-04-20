Аспас провел великолепный поединок. Сельта Виго - Лас-Пальмас 4:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 32-го тура Ла Лиги встретились "Сельта Виго" - "Лас-Пальмас". Матч закончился со счетом 4:1. Яго Аспас капитан команды из Виго, забил два гола и отдал два ассиста в матче.

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Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Испании "Сельта Виго" - "Лас-Пальмас".

Виго. "Эстадио Балаидос".

"Сельта Виго" - "Лас-Пальмас" 4:1

Голы: Герцог (11'), Аспас (37', 76'), Сведберг (39'), Дувикас (76')

Напомним, что "Сельта" продолжает бороться за выживание в Ла Лиге. На данный момент они занимают 16 место, имея в своем активе 31 очко, столько же очков имеют "Мальйорка" и "Райо Вальекано". "Кадис", который в зоне вылета, отстает на 6 пунктов.