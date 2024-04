Примера. Бенефис Аспаса, шедевр Паласона, Валенсия проиграла конкуренту без Яремчука

Заслуженная победа "Бетиса" в лобовом матче за место в зоне Лиги конференций.

В первом тайме "Валенсию" мы по сути не видели. Гости ее полностью переиграли и открыли счет благодаря изысканной работе Иско и Айосе Переса, которые оставили не у дел все защиту.

Во втором тайме Песселья и Форнальс могли удваивать преимущество, но Мамардашвили и штанга сыграли за "Валенсию".

Когда "Лос Чес" сравняли счет — это был гром среди ясного неба. Миранда сфолил при навесе в своей штрафной, и Пепелу реализовал пенальти.

Вдохновленные успехом хозяева провели еще 2-3 опасных атаки, и Руи Силве даже попрыгать пришлось после попытки Питера. Тем не менее, уже спустя минуту справедливость восторжествовала, и лучшая команда снова вышла вперед — теперь Айосе помог забить рикошет.

5 - Real Betis's Ayoze Pérez has scored five goals in LaLiga 2023/24 (25 appearances), his highest tally in a single season in the Top-5 European leagues since 2019/20 (eight goals with Leicester City in the Premier League). Sweet. pic.twitter.com/rVst0nYH4C — OptaJose (@OptaJose) April 20, 2024

Наверное, при счете 1:2 "Валенсии" бы помог Роман Яремчук, но он еще залечивает травму. Возвращение украинца ожидается в начале мая.

В таблице победа подняла "Бетис" на еврокубковое 7-е место с 48 очками. У "Валенсии" - 47 баллов и 8-я строчка.

32-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Бетис" - 1:2

Голы: Пепелу, 66 (с пенальти) — Айосе Перес, 19, 77

"Валенсия": Мамардашвили — Коррея (Фулькье, 67), Москера, Озкачар, Васкес — Пепелу, Герра (Питер Федерико, 63) — Фран Перес (Канос, 46), Алмейда (Гильямон, 67), Диего Лопес (Альберто Мари, 84) — Дуро

"Бетис": Руи Силва — Сабали, Песселья, Рияд, Миранда — Гвидо Родригес, Кардосо (Карвалью, 89) — Форнальс, Иско (Фекир, 59), Айосе Перес (Абнер, 89) — Бакамбу (Виллиан Жозе, 76)

Предупреждения: Пепелу, 43, Гильямон, 77 — Сабали, 13, Миранда, 64, Бакамбу, 64

Игровая яма "Лас-Пальмаса" углубляется. Команда проиграла 5-й матч кряду.

Яго Аспасу уже 37, но он воспользовался этим и красиво, и эффективно.

Матч начался с гола островитян после углового, но в дальнейшем на поле была только одна команда. Еще в первом тайме Аспас сравнял счет после прострела Переса, а затем вывел Сведберга на свидание с Вальесом — гостей подвела их высокая линия обороны.

Во втором тайме Аспас еще раз замкнул прострел, а также отдал Дувикасу на пустые ворота.

9 - Celta de Vigo's Iago Aspas, has been involved in nine goals in total in eight appearances against Las Palmas in LaLiga (six goals and three assists). Inspired. pic.twitter.com/91gdlWglHV — OptaJose (@OptaJose) April 20, 2024

Помимо этого у "Кельтов" были отменные удары Бельтрана, Жаилсона, и 4:1 — это даже не предел, могло быть больше.

В таблице победа позволила "Сельте" набрать 31 очко — это 16-е место и 6 баллов отрыва от зоны вылета. "Лас-Пальмас", тем временем, за счет осенних успехов идет 12-м с 37 очками.

32-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Лас-Пальмас" - 4:1

Голы: Аспас, 37, 76, Сведберг, 39, Дувикас, 71 — Эрсог, 11

"Сельта": Гуаита — Мингеса, Домингес, Нуньес — Карлес Перес (Мигель Родригес, 85), Жаилсон, Бельтран (де ла Торре, 78), Альварес — Аспас (Манкильо, 78), Странд Ларсен (Дувикас, 66), Сведберг (Бамба, 66)

"Лас-Пальмас": Вальес — Суарес, Эрсог, Мармоль, Серхи Кардона (Синкгравен, 81) — Мунир (Фабио Гонсалес, 77), Луаодис (Муньос, 62), Перроне (Пехиньо, 77), Кириан Родригес, Молейро — Каба (Сандро, 62)

Предупреждение: Странд Ларсен, 66

Яркая волевая победа для “Молний”.

“Осасуна" заслужено выиграла первый тайм — ей удались две симпатичные атаки, но Рубен Гарсия свой дриблинг испортил плохим ударом, а вот Мой Гомес после стеночки был точен.

"Райо" на этом отрезке использовал только удары издали; самый реальный шанс упустил Камельо — просто не попал по мячу.

5 - Rayo Vallecano's Florian Lejeune has attempted 5 shots in the match against Osasuna, equaling the highest tally by a defender in a LaLiga 23/24 game (5 by Sergi Roberto with FC Barcelona against Almería in December 2023). Attack. pic.twitter.com/h0gXV8tcHY — OptaJose (@OptaJose) April 20, 2024

Развязку же пришлось ждать аж до 80-й минуты. Сперва защитник Пеп Чаваррия с лету так приложился по мячу, что чуть не порвал сетку. Ну, а победный гол на счету лидера "Райо" Иси Паласона — он протащил мяч метров 15, после чего с левой шикарно пробил в девятку. До ворот было метров 22-23 — настоящий шедевр.

Для "Райо" это уже второй успех в 4 последних турах, и команда с 34 очками поднялась на 14-е место. У "Осасуны" - 39 баллов и 11-я строчка.

32-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Осасуна" - 2:1

Голы: Чаваррия, 80, Паласон, 84 — Мой Гомес, 29

"Райо Вальекано": Димитриевский — Балью, Мумин, Лежен, Чаваррия — де Фрутос (Бебе, 74), Валентин (Сисс, 46), Унаи Лопес (Фалькао, 74), Паласон — Камельо (де Томас, 60), Трехо (Креспу, 82)

"Осасуна": Эррера — Аресо, Давид Гарсия (Катена, 19), Эррандо, Крус (Мохика, 82) — Ибаньес (Монкайола, 68), Муньос (Торро, 68), Мой Гомес (Осамбела, 82) — Рубен Гарсия, Рауль Гарсия, Пенья

Предупреждения: Валентин, 45, Сисс, 51, Паласон, 86, Унаи Лопес, 90+2 — Муньос, 48