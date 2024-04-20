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Райо Вальекано - Осасуна 2:1. Обзор матча и видео голов

Испания
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Камбек Райо Вальекано помогает оторваться от зоны вылета

Райо Вальекано - Осасуна 2:1. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

В рамках 32-го тура чемпионата Испании встретились "Райо Вальекано" - "Осасуна". Матч закончился со счетом (2:1). До 80-й минуты "пчелы" проигрывали со счетом 0:1, в концовке встречи команда Иньяго Переса смогла перевернуть игру и забить два мяча.

Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" - "Осасуна".

Мадрид. "Эстадио де Вальекас".

"Райо Вальекано" - "Осасуна" 2:1

Голы: Гомес (29'), Чаваррия (80'), Паласон (84')

Напомним, что "Райо Вальекано" за 6 матчей до конца сезона оторвались от зоны вылета на 9 очков, тем самым себе обеспечили комфортное положение в турнирной таблице Ла Лиги.

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Осасуна (Памплона) Ла Лига Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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