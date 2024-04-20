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Райо Вальекано - Осасуна 2:1. Обзор матча и видео голов
Камбек Райо Вальекано помогает оторваться от зоны вылета
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
В рамках 32-го тура чемпионата Испании встретились "Райо Вальекано" - "Осасуна". Матч закончился со счетом (2:1). До 80-й минуты "пчелы" проигрывали со счетом 0:1, в концовке встречи команда Иньяго Переса смогла перевернуть игру и забить два мяча.
Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" - "Осасуна".
Мадрид. "Эстадио де Вальекас".
"Райо Вальекано" - "Осасуна" 2:1
Голы: Гомес (29'), Чаваррия (80'), Паласон (84')
Напомним, что "Райо Вальекано" за 6 матчей до конца сезона оторвались от зоны вылета на 9 очков, тем самым себе обеспечили комфортное положение в турнирной таблице Ла Лиги.
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