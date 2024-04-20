Райо Вальекано - Осасуна 2:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 32-го тура чемпионата Испании встретились "Райо Вальекано" - "Осасуна". Матч закончился со счетом (2:1). До 80-й минуты "пчелы" проигрывали со счетом 0:1, в концовке встречи команда Иньяго Переса смогла перевернуть игру и забить два мяча.

Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" - "Осасуна".

Мадрид. "Эстадио де Вальекас".

"Райо Вальекано" - "Осасуна" 2:1

Голы: Гомес (29'), Чаваррия (80'), Паласон (84')

Напомним, что "Райо Вальекано" за 6 матчей до конца сезона оторвались от зоны вылета на 9 очков, тем самым себе обеспечили комфортное положение в турнирной таблице Ла Лиги.