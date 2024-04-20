Довбик в основе. Цыганков не сыграет. Стартовый состав Жироны на матч против Кадиса

Главный тренер "Жироны" Мичел объявил о стартовом составе на матч против "Кадиса". Украинский форвард Артем Довбик, который в последних двух матчах забил три гола, - в стартовом составе. Виктор Цыганков не сыграет из-за травмы колена.

Стартовый состав:

Гассанига; Гарсия, Лопес, Блинд; Коуту, Эррера, Мартин, Гарсия, Гутьеррес; Довбик, Савио.

Также этот матч пропустит легенда "Жироны" Кристиан Стуани из-за травмы колена.

"Жирона" провела 31 матч в Ла Лиге, из них: 20 побед, 5 ничьих и 6 поражений, команда Мичела занимает 3-ю строчку, отставая от "Барселоны" на 5 очков.

Напомним, что Артем Довбик в данный момент лидирует в гонке бомбардиров Ла Лиги, украинец в 29-ти матчах сумел забить 17 голов и отдать 5 ассистов. На втором месте - Джуд Беллингем, который провел 24 матча, забил 16 голов и отдал 4 ассиста.