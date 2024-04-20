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Дубль Переса приносит победу гостям. Валенсия - Бетис 1:2. Обзор матча и видео голов
Яремчук пропустил матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 32-го тура сыграли матч "Валенсия" - "Бетис". Матч закончился победой команды Пеллегрини, Айозе Перес сделал дубль. Таким образом "зелено-белые" обошли "летучих мышей" и заняли 7-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги.
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Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Испании "Валенсия" - "Бетис".
Валенсия. "Месталья".
"Валенсия" - "Бетис" 1:2
Голы: Перес (19', 77'), Пепелу (66')
Напомним, что за "Валенсию" играет украинец Роман Яремчук, его взяли летом 2023 года в аренду из "Брюгге". Он в нынешнем сезоне сыграл 21 матч и забил три гола, последние три матча он пропускает из-за травмы колена.
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