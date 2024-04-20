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Дубль Переса приносит победу гостям. Валенсия - Бетис 1:2. Обзор матча и видео голов

Испания
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Яремчук пропустил матч

Дубль Переса приносит победу гостям. Валенсия - Бетис 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 32-го тура сыграли матч "Валенсия" - "Бетис". Матч закончился победой команды Пеллегрини, Айозе Перес сделал дубль. Таким образом "зелено-белые" обошли "летучих мышей" и заняли 7-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

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Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Испании "Валенсия" - "Бетис".

Валенсия. "Месталья".

"Валенсия" - "Бетис" 1:2

Голы: Перес (19', 77'), Пепелу (66')

Напомним, что за "Валенсию" играет украинец Роман Яремчук, его взяли летом 2023 года в аренду из "Брюгге". Он в нынешнем сезоне сыграл 21 матч и забил три гола, последние три матча он пропускает из-за травмы колена.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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