Довбик забил свой 18-й гол в сезоне

Форвард сборной Украины Артем Довбик отличился за "Жирону" в матче 32-го тура Примеры против "Кадиса".

На 71-й минуте нападающий получил мяч после прострела с фланга, обработал снаряд и прошил голкипера "Кадиса". Арбитры выискивали у украинца офсайд, но так и не нашли положение "вне игры".

Напомним, что Артем - на первом месте в гонке бомбардиров Ла Лиги. У украинца 18 голов и 5 ассистов в 29-ти матчах. На втором месте - Джуд Беллингем, у которого 16 голов и 4 ассиста в 24-х матчах.