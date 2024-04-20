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Довбик забил свой 18-й гол в сезоне
Очередной триумф Артема
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Украины Артем Довбик отличился за "Жирону" в матче 32-го тура Примеры против "Кадиса".
На 71-й минуте нападающий получил мяч после прострела с фланга, обработал снаряд и прошил голкипера "Кадиса". Арбитры выискивали у украинца офсайд, но так и не нашли положение "вне игры".
Напомним, что Артем - на первом месте в гонке бомбардиров Ла Лиги. У украинца 18 голов и 5 ассистов в 29-ти матчах. На втором месте - Джуд Беллингем, у которого 16 голов и 4 ассиста в 24-х матчах.
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