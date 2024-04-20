Примера. Жирона — Кадис 4:1. Довбик забивает, все ближе к ЛЧ

Удивительная команда "Жирона". При пяти подряд поражениях на выезде каталонцы продолжают разрывать дома на "Монтиливи" так, словно это два разных состава.

Сегодня "Кадис" был смят подопечными Мичела вообще без вопросов, и даже травмы Цыганкова со Стуани не помешали.

Уже на 9-й минуте Эрик Гарсия головой замкнул умную подачу от Савио.

На 22-й минуте Иван Мартин забил после идеально расчерченной позиционной атаки с голевым пасом пяткой от Гутьерреса.

What a goal from Girona finished off by Eric Garcia as they take the early 1-0 lead against Cadiz. ⚽️????????



20 year old Savio gets his 8th assist in La Liga this season. ????????????pic.twitter.com/1sbFE6iIyJ — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) April 20, 2024

И это только голы, но ведь была еще игра от "Жироны", которая напоминала "Барсу" времен Гвардиолы. 75% владения, хитрые пасы, моменты; все было так круто, что Блинд крутил рулетку Зидана — и получалось.

Савио мог закрывать этот матч еще на 47-й минуте, но попал в перекладину.

Это вкупе с перерывом немного помогло "Кадису" очухаться — гости минут на 5-7 даже мячом завладели, а Лукас Пирес мощно пробил с центра штрафной в руки Гассаниге.

Показалось даже, что "Жирона" слишком рано успокоилась и бросила играть, но это была только иллюзия. Ближе к 65-й минуте хозяева снова взялись за дело, и вскоре Довбик мастерски преобразовал в гол прострел Гутьерреса. Не сразу пробил Артем, а обыграл защитника и лишь затем покатил мяч в угол. Красиво!

Dovbyk extends his lead in the La Liga Golden Boot stakes!



That’s 18 for the season!



Lovely turn and finish on the half volley!



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3-0 Girona pic.twitter.com/7iMwXeeLvQ — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 20, 2024

Впрочем, как и обмен голами в концовке — "Кадис" наиграл на гол престижа, но Порту моментально опустил его на землю.

В таблице победа позволила "Жироне" набрать 68 очков — это на 10 больше, чем у идущего 5-м "Атлетика". Кажется, ЛЧ от каталонцев уже никуда не денется. "Кадис", в свою очередь, остался 18-м с 6 баллами отставания от спасительной 17-й строчки.

32-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Кадис" - 4:1

Голы: Эрик Гарсия, 9, Мартин, 22, Довбик, 71, Порту, 82 — Эскаланте, 81

"Жирона": Гассанига — Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес (Арнау, 76) — Эррера (Солис, 58), Алейш Гарсия — Коуто (Торре, 86), Мартин (Порту, 76), Савио — Довбик (Вилья, 86)

"Кадис": Ледесма — Карселен, Усу, Чуст, Лукас Пирес — Алехо (Собрино, 70), Алекс (Эскаланте, 46), Алькарас, Наварро (Гвардиола, 86) — Хуанми (Рамос, 46), Макси Гомес (Рохер Марти, 70)

Предупреждения: Гутьеррес, 42 — Алекс, 31, Чуст, 75