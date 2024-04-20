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Примера. Жирона — Кадис 4:1. Довбик забивает, все ближе к ЛЧ
Очень легкие очки
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Удивительная команда "Жирона". При пяти подряд поражениях на выезде каталонцы продолжают разрывать дома на "Монтиливи" так, словно это два разных состава.
Сегодня "Кадис" был смят подопечными Мичела вообще без вопросов, и даже травмы Цыганкова со Стуани не помешали.
Уже на 9-й минуте Эрик Гарсия головой замкнул умную подачу от Савио.
На 22-й минуте Иван Мартин забил после идеально расчерченной позиционной атаки с голевым пасом пяткой от Гутьерреса.
What a goal from Girona finished off by Eric Garcia as they take the early 1-0 lead against Cadiz. ⚽️????????— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) April 20, 2024
20 year old Savio gets his 8th assist in La Liga this season. ????????????pic.twitter.com/1sbFE6iIyJ
И это только голы, но ведь была еще игра от "Жироны", которая напоминала "Барсу" времен Гвардиолы. 75% владения, хитрые пасы, моменты; все было так круто, что Блинд крутил рулетку Зидана — и получалось.
Савио мог закрывать этот матч еще на 47-й минуте, но попал в перекладину.
Это вкупе с перерывом немного помогло "Кадису" очухаться — гости минут на 5-7 даже мячом завладели, а Лукас Пирес мощно пробил с центра штрафной в руки Гассаниге.
Показалось даже, что "Жирона" слишком рано успокоилась и бросила играть, но это была только иллюзия. Ближе к 65-й минуте хозяева снова взялись за дело, и вскоре Довбик мастерски преобразовал в гол прострел Гутьерреса. Не сразу пробил Артем, а обыграл защитника и лишь затем покатил мяч в угол. Красиво!
Dovbyk extends his lead in the La Liga Golden Boot stakes!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 20, 2024
That’s 18 for the season!
Lovely turn and finish on the half volley!
????????????????
3-0 Girona pic.twitter.com/7iMwXeeLvQ
Впрочем, как и обмен голами в концовке — "Кадис" наиграл на гол престижа, но Порту моментально опустил его на землю.
В таблице победа позволила "Жироне" набрать 68 очков — это на 10 больше, чем у идущего 5-м "Атлетика". Кажется, ЛЧ от каталонцев уже никуда не денется. "Кадис", в свою очередь, остался 18-м с 6 баллами отставания от спасительной 17-й строчки.
32-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Кадис" - 4:1
Голы: Эрик Гарсия, 9, Мартин, 22, Довбик, 71, Порту, 82 — Эскаланте, 81
"Жирона": Гассанига — Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес (Арнау, 76) — Эррера (Солис, 58), Алейш Гарсия — Коуто (Торре, 86), Мартин (Порту, 76), Савио — Довбик (Вилья, 86)
"Кадис": Ледесма — Карселен, Усу, Чуст, Лукас Пирес — Алехо (Собрино, 70), Алекс (Эскаланте, 46), Алькарас, Наварро (Гвардиола, 86) — Хуанми (Рамос, 46), Макси Гомес (Рохер Марти, 70)
Предупреждения: Гутьеррес, 42 — Алекс, 31, Чуст, 75
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