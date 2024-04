Примера. Жирона — Кадис 4:1. Довбик забивает, все ближе к ЛЧ

Удивительная команда "Жирона". При пяти подряд поражениях на выезде каталонцы продолжают разрывать дома на "Монтиливи" так, словно это два разных состава.

Сегодня "Кадис" был смят подопечными Мичела вообще без вопросов, и даже травмы Цыганкова со Стуани не помешали.

Уже на 9-й минуте Эрик Гарсия головой замкнул умную подачу от Савио.

На 22-й минуте Иван Мартин забил после идеально расчерченной позиционной атаки с голевым пасом пяткой от Гутьерреса.

