  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Жирона — Кадис 4:1. Довбик забивает, все ближе к ЛЧ
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Жирона — Кадис 4:1. Довбик забивает, все ближе к ЛЧ

Испания

Очень легкие очки

Примера. Жирона — Кадис 4:1. Довбик забивает, все ближе к ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Удивительная команда "Жирона". При пяти подряд поражениях на выезде каталонцы продолжают разрывать дома на "Монтиливи" так, словно это два разных состава.

Сегодня "Кадис" был смят подопечными Мичела вообще без вопросов, и даже травмы Цыганкова со Стуани не помешали.

Уже на 9-й минуте Эрик Гарсия головой замкнул умную подачу от Савио.

На 22-й минуте Иван Мартин забил после идеально расчерченной позиционной атаки с голевым пасом пяткой от Гутьерреса.

И это только голы, но ведь была еще игра от "Жироны", которая напоминала "Барсу" времен Гвардиолы. 75% владения, хитрые пасы, моменты; все было так круто, что Блинд крутил рулетку Зидана — и получалось.

Савио мог закрывать этот матч еще на 47-й минуте, но попал в перекладину.

Это вкупе с перерывом немного помогло "Кадису" очухаться — гости минут на 5-7 даже мячом завладели, а Лукас Пирес мощно пробил с центра штрафной в руки Гассаниге.

Показалось даже, что "Жирона" слишком рано успокоилась и бросила играть, но это была только иллюзия. Ближе к 65-й минуте хозяева снова взялись за дело, и вскоре Довбик мастерски преобразовал в гол прострел Гутьерреса. Не сразу пробил Артем, а обыграл защитника и лишь затем покатил мяч в угол. Красиво!

Впрочем, как и обмен голами в концовке — "Кадис" наиграл на гол престижа, но Порту моментально опустил его на землю.

В таблице победа позволила "Жироне" набрать 68 очков — это на 10 больше, чем у идущего 5-м "Атлетика". Кажется, ЛЧ от каталонцев уже никуда не денется. "Кадис", в свою очередь, остался 18-м с 6 баллами отставания от спасительной 17-й строчки.

32-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Кадис" - 4:1

Голы: Эрик Гарсия, 9, Мартин, 22, Довбик, 71, Порту, 82 — Эскаланте, 81

"Жирона": Гассанига — Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес (Арнау, 76) — Эррера (Солис, 58), Алейш Гарсия — Коуто (Торре, 86), Мартин (Порту, 76), Савио — Довбик (Вилья, 86)

"Кадис": Ледесма — Карселен, Усу, Чуст, Лукас Пирес — Алехо (Собрино, 70), Алекс (Эскаланте, 46), Алькарас, Наварро (Гвардиола, 86) — Хуанми (Рамос, 46), Макси Гомес (Рохер Марти, 70)

Предупреждения: Гутьеррес, 42 — Алекс, 31, Чуст, 75

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.04.2024
yellow-arrow
Жирона впервые в истории гарантировала себе место в еврокубках
yellow-arrow
Артем Довбик своим голом помог Жироне победить. Оценки украинца за матч
Кадис Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
21.04.2024 в 00:03
Жирона на 99% в Лиге Чемпионов!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
21.04.2024 в 00:03
Жирона на 99% в Лиге Чемпионов!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости