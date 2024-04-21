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Артем Довбик своим голом помог Жироне победить. Оценки украинца за матч
Какие оценки получил Довбик
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 32-го тура Ла Лиги сыграли матч "Жирона" и "Кадис" (4:1). Один из голов на счету украинского форварда Артема Довбика.
В этом матче у него: один удар мимо ворот и один в створ, 6/9 точных передач, одна ключевая передача и одна выигранная верховая дуэль. За этот матч он получил 7.7 от WhoScored и 7.4 от SofaScore.
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Напомним, что "Жирона" занимает третью строчку, отставая от "Реала", который на первом месте, на 10 очков, но у мадридцев матч в запасе.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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