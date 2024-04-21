  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Артем Довбик своим голом помог Жироне победить. Оценки украинца за матч
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артем Довбик своим голом помог Жироне победить. Оценки украинца за матч

Испания
Обновлено

Какие оценки получил Довбик

Артем Довбик своим голом помог Жироне победить. Оценки украинца за матч

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 32-го тура Ла Лиги сыграли матч "Жирона" и "Кадис" (4:1). Один из голов на счету украинского форварда Артема Довбика.

В этом матче у него: один удар мимо ворот и один в створ, 6/9 точных передач, одна ключевая передача и одна выигранная верховая дуэль. За этот матч он получил 7.7 от WhoScored и 7.4 от SofaScore.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Жирона" занимает третью строчку, отставая от "Реала", который на первом месте, на 10 очков, но у мадридцев матч в запасе.

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.04.2024
yellow-arrow
Жирона впервые в истории гарантировала себе место в еврокубках
yellow-arrow
Примера. Жирона — Кадис 4:1. Довбик забивает, все ближе к ЛЧ
Артем Довбик Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости