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Жирона впервые в истории гарантировала себе место в еврокубках

Испания

Большой успех клуба Довбика и Цыганкова

Жирона впервые в истории гарантировала себе место в еврокубках

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

"Жирона" украинских нападающих Артема Довбика и Виктора Цыганкова обеспечила себе место в следующем сезоне еврокубков.

Сегодня каталонцы дома разбили "Кадис" (4:1) в 32-м туре Ла Лиги, после чего их отрыв от идущего на 7-й строчке "Бетиса" достиг 20 баллов. Их даже в теории нельзя отыграть за оставшиеся 6 туров.

При этом шансы "Жироны" на выход именно в Лигу чемпионов тоже очень высоки — команда Мичела опережает идущий на 5-м месте "Атлетик" на 10 очков.

Напомним, "Жирона" еще никогда не выступала в еврокубках. Более того, текущий сезон — лишь 4-й для каталонского клуба в элите испанского футбола.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: UA-Футбол
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