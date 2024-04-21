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Эль-Класико. Реал Мадрид – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 32-го тура Ла Лиги

Испания

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Эль-Класико. Реал Мадрид – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 32-го тура Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 32-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".

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Матч, который всегда привлекает огромное внимание. Матч, который происходит практически всегда между первой и второй командой чемпионата, и воскресный случай – не исключение. Матч между "Барселоной" и "Реалом". Интриги не так много, как хотелось бы, но на фоне того, что у "сливочных" впереди еще борьба в Лиге чемпионов, потенциальная победа "сине-гранатовых" способна вернуть искорку в борьбу за золото Примеры.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 21 апреля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук

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Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Роман Синчук
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