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Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Андрей Лунин в Эль Класико – смотреть онлайн трансляцию матча

Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Третий раз встретятся в этом сезоне "Реал" и "Барса", и опять "Сливочные" выглядят гораздо сильнее извечных оппонентов. На их стороне форма, домашние трибуны, качество игроков. Чтобы просто не проиграть каталонцам надо показать свой лучший футбол в этом сезоне. Тем временем Мадрид хоть и устал в ЛЧ, готовится к матчу серьезно — ему важно поскорее закрыть все вопросы с Ла Лигой.

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Чемпионат Испании, 32-й тур

21 апреля 2024. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" Мадрид 22:00 "Барселона"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
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vampiremoney (Redmond)
21.04.2024 в 08:27
Лунин пи дор
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Комментарии 1
vampiremoney (Redmond)
21.04.2024 в 08:27
Лунин пи дор
Ответить
0
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