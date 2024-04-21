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Левандовский: Мы знаем, как победить Реал Мадрид
Высказался о предстоящем класико
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поделился мыслями о предстоящем класико.
"Мы знаем, как победить "Реал Мадрид". Мы их знаем и проанализировали ошибки, которые допустили, когда встречались с ними в последний раз.
Мы отдыхали на один день больше, чем мадридский "Реал", они, вероятно, вернулись в Мадрид после пяти утра.
Если мы нейтрализуем их сильные стороны, то сможем победить", — сказал поляк.
Напомним, сегодня "Барселона" сыграет с "Реал Мадридом" на выезде в 32-м туре Ла Лиги. Матч начнется в 22:00.
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