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Левандовский: Мы знаем, как победить Реал Мадрид

Испания

Высказался о предстоящем класико

Левандовский: Мы знаем, как победить Реал Мадрид

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поделился мыслями о предстоящем класико.

"Мы знаем, как победить "Реал Мадрид". Мы их знаем и проанализировали ошибки, которые допустили, когда встречались с ними в последний раз.

Мы отдыхали на один день больше, чем мадридский "Реал", они, вероятно, вернулись в Мадрид после пяти утра.

Если мы нейтрализуем их сильные стороны, то сможем победить", — сказал поляк.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет с "Реал Мадридом" на выезде в 32-м туре Ла Лиги. Матч начнется в 22:00.

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Роберт Левандовский Эль Класико Барселона Эль Классико
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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denis_m
21.04.2024 в 10:27
Цей матч по суті нічого для Реалу не вирішує,умовно товариська зустріч,навіть у випадку поразки навряд Мадрид втратить чемпіонство.Для Барси хоч якась можливість реабілітації за невдалий безтрофейний сезон.
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Комментарии 3
denis_m
21.04.2024 в 10:27
Цей матч по суті нічого для Реалу не вирішує,умовно товариська зустріч,навіть у випадку поразки навряд Мадрид втратить чемпіонство.Для Барси хоч якась можливість реабілітації за невдалий безтрофейний сезон.
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Spokoyno (Київ)
21.04.2024 в 10:15
Майстерність не проп'єш, проте роки трошечки нівелюють можливості.
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Скачков Леонід (Рівне)
21.04.2024 в 09:25
Це знає кожен.Потрібно забити більше,ніж суперник.А реально?
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