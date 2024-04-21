Левандовский: Мы знаем, как победить Реал Мадрид

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поделился мыслями о предстоящем класико.

"Мы знаем, как победить "Реал Мадрид". Мы их знаем и проанализировали ошибки, которые допустили, когда встречались с ними в последний раз.

Мы отдыхали на один день больше, чем мадридский "Реал", они, вероятно, вернулись в Мадрид после пяти утра.

Если мы нейтрализуем их сильные стороны, то сможем победить", — сказал поляк.