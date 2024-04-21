Касильяс: Реал потерял лучшего вратаря мира, но с Луниным и Кепой вышел в полуфинал ЛЧ

Бывший вратарь "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс прокомментировал результаты мадридцев, учитывая отсутствие Тибо Куртуа.

"Самое интересное в "Реале" заключается в том, что мы потеряли лучшего вратаря мира в этом сезоне, и с Луниным и Кепой в составе, мы вышли в полуфинал (Лиги чемпионов - прим.) и боремся за чемпионство", - сказал Касильяс.

Напомним, что Куртуа получил травму в августе прошлого года и так и не появился на поле по ходу этого сезона.

На счету Лунина 27 матчей в текущем сезоне, в которых он пропустил 23 гола. Также 13 поединков были "сухими" для украинца. Кепа сыграл в 18 встречах, пропустил 18 голов и семь раз держал свои ворота "на замке".