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Касильяс: Реал потерял лучшего вратаря мира, но с Луниным и Кепой вышел в полуфинал ЛЧ

Испания

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Касильяс: Реал потерял лучшего вратаря мира, но с Луниным и Кепой вышел в полуфинал ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший вратарь "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс прокомментировал результаты мадридцев, учитывая отсутствие Тибо Куртуа.

"Самое интересное в "Реале" заключается в том, что мы потеряли лучшего вратаря мира в этом сезоне, и с Луниным и Кепой в составе, мы вышли в полуфинал (Лиги чемпионов - прим.) и боремся за чемпионство", - сказал Касильяс.

Напомним, что Куртуа получил травму в августе прошлого года и так и не появился на поле по ходу этого сезона.

На счету Лунина 27 матчей в текущем сезоне, в которых он пропустил 23 гола. Также 13 поединков были "сухими" для украинца. Кепа сыграл в 18 встречах, пропустил 18 голов и семь раз держал свои ворота "на замке".

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Икер Касильяс Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
AS
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.04.2024 в 10:27
Найкращий воротар Лунін, Куртуа вже пора..
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Комментарии 2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.04.2024 в 10:27
Найкращий воротар Лунін, Куртуа вже пора..
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0
avatar
scorpius (Ck)
21.04.2024 в 10:24
Особенно Кепа помог
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