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Ямаль: Мы выиграем со счетом 3:1, я забью гол
Спрогнозировал результат класико
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поделился своим прогнозом на класико.
"Мой прогноз на класико? Мы выиграем со счетом 3:1, я забью гол", — сказал Ямаль.
????️ Lamine Yamal: "My prediction for El Clasico? We win 1-3 with a goal scored by me." pic.twitter.com/hrlpNu1uod— Madrid Zone (@theMadridZone) April 20, 2024
Напомним, за этот сезон Ламин Ямаль сыграл в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.
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Источник:MadridZone
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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