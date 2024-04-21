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Ямаль: Мы выиграем со счетом 3:1, я забью гол

Испания

Спрогнозировал результат класико

Ямаль: Мы выиграем со счетом 3:1, я забью гол

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поделился своим прогнозом на класико.

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"Мой прогноз на класико? Мы выиграем со счетом 3:1, я забью гол", — сказал Ямаль.

Напомним, за этот сезон Ламин Ямаль сыграл в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.

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Источник:
MadridZone
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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