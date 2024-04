Ямаль: Мы выиграем со счетом 3:1, я забью гол

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поделился своим прогнозом на класико.

"Мой прогноз на класико? Мы выиграем со счетом 3:1, я забью гол", — сказал Ямаль.

????️ Lamine Yamal: "My prediction for El Clasico? We win 1-3 with a goal scored by me." pic.twitter.com/hrlpNu1uod