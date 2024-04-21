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"Для нас это прекрасная возможность приблизиться к титулу": Анчелотти - о предстоящем Эль Класико

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"Для нас это прекрасная возможность приблизиться к титулу": Анчелотти - о предстоящем Эль Класико

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти поделился своим мнением о предстоящем матче против "Барселоны".

"Мы играем против очень конкурентоспособного соперника, который блестяще провёл последние матчи, для нас это прекрасная возможность приблизиться к титулу, но мы знаем, что "Барселона" всё ещё ведёт борьбу за него, вот почему игра будет сложной.

Мы постараемся выставить лучшую команду. Мы хорошо восстановились после ЛЧ, но есть футболисты, которым понадобится дополнительный день как например, Менди", — приводит слова Анчелотти официальный сайт "Реал Мадрида".

Напомним, сейчас мадридский "Реал" занимает первое место с 78 очками, в то время как "Барселона" занимает 2-е место в чемпионате Испании, отставая на 8 очков.

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Карло Анчелотти Эль Класико Реал (Мадрид)
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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