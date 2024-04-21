Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Для нас это прекрасная возможность приблизиться к титулу": Анчелотти - о предстоящем Эль Класико
Настроен позитивно
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти поделился своим мнением о предстоящем матче против "Барселоны".
"Мы играем против очень конкурентоспособного соперника, который блестяще провёл последние матчи, для нас это прекрасная возможность приблизиться к титулу, но мы знаем, что "Барселона" всё ещё ведёт борьбу за него, вот почему игра будет сложной.
Мы постараемся выставить лучшую команду. Мы хорошо восстановились после ЛЧ, но есть футболисты, которым понадобится дополнительный день как например, Менди", — приводит слова Анчелотти официальный сайт "Реал Мадрида".
Напомним, сейчас мадридский "Реал" занимает первое место с 78 очками, в то время как "Барселона" занимает 2-е место в чемпионате Испании, отставая на 8 очков.
Популярное сейчас
- Касильяс: Реал потерял лучшего вратаря мира, но с Луниным и Кепой вышел в полуфинал ЛЧ
- Довбик забил в третьей игре кряду. Жирона — Кадис 4:1. Видео голов и обзор матча
- Жирона впервые в истории гарантировала себе место в еврокубках
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО