Рауль, вероятно, покинет вторую команду Реала ради более серьезного вызова

Рауль, который возглавляет "Реал Кастилью", летом рассмотрит предложения о новом месте работы. Об этом сообщает Diario AS.

Отмечается, что легенду "Реала" уже связывают с "Севильей". Он может заменить на посту главного тренера Кике Санчеса Флореса.

Рауль работает в "Реал Кастильи" уже 5 лет. Теперь специалист стремится к новому вызову в тренерской деятельности. Сейчас мадридцы занимают 13-е место во второй группе Примеры Федерасьон.