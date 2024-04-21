  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Рауль, вероятно, покинет вторую команду Реала ради более серьезного вызова
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рауль, вероятно, покинет вторую команду Реала ради более серьезного вызова

Испания

Источник назвал команду, которая интересуется тренером

Рауль, вероятно, покинет вторую команду Реала ради более серьезного вызова

Новина українською

Рауль, который возглавляет "Реал Кастилью", летом рассмотрит предложения о новом месте работы. Об этом сообщает Diario AS.

Отмечается, что легенду "Реала" уже связывают с "Севильей". Он может заменить на посту главного тренера Кике Санчеса Флореса.

Рауль работает в "Реал Кастильи" уже 5 лет. Теперь специалист стремится к новому вызову в тренерской деятельности. Сейчас мадридцы занимают 13-е место во второй группе Примеры Федерасьон.

По теме
yellow-arrow
Источник - Барселона готова продать Рональда Араухо
yellow-arrow
Первая суперзвезда Барселоны: сбежал от коммунистов на грузовике, чуть не погиб с Торино и забил 280 голов за 10 лет
yellow-arrow
"Для нас это прекрасная возможность приблизиться к титулу": Анчелотти - о предстоящем Эль Класико
Рауль Реал (Мадрид) Реал Мадрид Кастилья
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
as.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости