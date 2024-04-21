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Рауль, вероятно, покинет вторую команду Реала ради более серьезного вызова
Источник назвал команду, которая интересуется тренером
Рауль, который возглавляет "Реал Кастилью", летом рассмотрит предложения о новом месте работы. Об этом сообщает Diario AS.
Отмечается, что легенду "Реала" уже связывают с "Севильей". Он может заменить на посту главного тренера Кике Санчеса Флореса.
Рауль работает в "Реал Кастильи" уже 5 лет. Теперь специалист стремится к новому вызову в тренерской деятельности. Сейчас мадридцы занимают 13-е место во второй группе Примеры Федерасьон.
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Источник:as.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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