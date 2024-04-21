Источник - Барселона готова продать Рональда Араухо

"Барселона" готова продать Рональда Араухо Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, "Барселона" вычеркнула Рональда Араухо из неприкосновенных игроков, причиной такого решения стал большой спрос на уругвайского защитника. Внутри "Барсы" полагают, что продаж Араухо поможет улучшить финансовое положение клуба. Отмечается, что сам Араухо не против трансфера с высокой зарплатой в новом клубе.

Напомним, за этот сезон Рональд Араухо провел 33 матча по всем турнирам, в которых забил 1 гол. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 70 миллионов евро.