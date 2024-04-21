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Известно, кого Ибрагимович предложил на пост главного тренера Милана

Испания
Обновлено

Джерри Кардинале не согласен с этой идеей

Известно, кого Ибрагимович предложил на пост главного тренера Милана

twitter/FabrizioRomano

Новина українською

Златан Ибрагимович хочет, чтобы Хави стал главным тренером "Милана". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, советник собственников "Милана" Златан Ибрагимович хочет, чтобы Хави стал главным тренером "Милана" сразу же после того, как покинет "Барселону" по окончании сезона. Отмечается, что владелец "россонери" Джерри Кардинале более заинтересован Хуленом Лопетеги, чем Хави, ведь считает, что бывший тренер мадридского "Реала" больше подойдет "россонери".

Напомним, руководство "Милана" приняло решения прекратить сотрудничество с Пиоли после вылета "Милана" из Лиги Европы.

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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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